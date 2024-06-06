Российские военные корабли прибудут на Кубу

Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России прибудут в порт Гаваны 12 июня. Об этом сообщило министерство Революционных вооруженных сил Кубы, передает агентство Prensa Latina.

«12 июня состоится официальный визит в порт Гаваны группы кораблей ВМФ России в составе четырех судов. В состав входят: фрегат "Адмирал Горшков", атомная подводная лодка "Казань", танкер "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер"», — отмечается в заявлении ведомства.



В частности, министерством подчеркивается, что «на всех кораблях отсутствует ядерное оружие», поэтому их прибытие на Кубу «не представляет угрозы для региона».

Дополнительно отмечается, что визит соответствует историческим дружественным отношениям между Москвой и Гаваной, а также соответствует «международным правилам, государством-участником которых является Куба».

Визит завершится 17 июня.