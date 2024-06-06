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В Пентагоне оценили удары ВСУ американским оружием по России

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России с использованием американских боеприпасов будут «очень полезными» Киеву. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу CNN.

В Пентагоне оценили удары ВСУ американским оружием по России
© globallookpress.com

«Новая политика США, позволяющая ВСУ наносить ограниченные удары по территории России с использованием американских боеприпасов, будет очень, очень полезна Украине в будущем», — сообщил глава ведомства.

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По его мнению, существует «сильная поддержка Украины» среди как Демократической, так и Республиканской партий в Конгрессе США, «несмотря на долгое принятие» законопроекта о выделении финансирования на военные нужды Киева.

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