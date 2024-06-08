$88.76096.69+0.12
Войти в почту

Французский генерал обратился к Макрону из-за России

Французские власти не знают, как отреагировать на возможный удар российских военных по инструкторам на Украине. Об этом рассказал экс-начальник военной разведки Пятой республики генерал Кристоф Гомар в эфире YouTube-канала L'invité.

Французский генерал обратился к Макрону из-за России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

«Я считаю, что отправка инструкторов на Украину — это виток эскалации», — отметил он.

Франция начала создавать альянс стран для отправки войск на Украину

По словам Гомара, не стоит рисковать французскими бойцами и отправлять их в зону боевых действий, так как они уже выполняют задания в Польше и Румынии.

Напомним, 4 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что французские военнослужащие, которые находятся на Украине в статусе инструкторов или наемников, являются законными целями российских войск. Он подчеркнул, что есть основания полагать, что французские солдаты находятся в зоне боевых действий.

В свою очередь, в Британии посетовали, что Запад не учится на ошибках истории отношений с Россией и продолжает вести против нее недальновидную политику, о чем говорит конфликт на Украине.

Накануне президент США Джо Байден не одобрил идею французского лидера Эммануэля Макрона по отправке западных инструкторов на Украину.

Военные новости
Кристоф Гомар
Эммануэль Макрон
Джозеф Байден
Сергей Лавров
МИД России