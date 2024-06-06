Молдавия стягивает военную технику к границе с Приднестровьем

Молдавия стягивает военную технику на полигон у границы с Приднестровьем. Об этом заявил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от непризнанной Приднестровской Молдавской республики Олег Беляков, передает «РИА Новости».

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Он уточнил, что техника идет на полигон у населенного пункта Бульбоака в Молдавии.

«Это неправильно. Потому что мы прекрасно понимаем, что есть элемент какой-то военной опасности, и мы должны постоянно в рамках миротворческой операции не забывать про это. Потому что мы обеспечиваем безопасность не только внутри зоны безопасности, но и за ее пределами», — указал Беляков.



Кроме того, по его словам, данная ситуация создает напряженность в зоне безопасности, поскольку указанный полигон находится в непосредственной близости от Приднестровья.

Напомним, что большую часть населения Приднестровья составляют русские и украинцы, которые еще в последние годы существования СССР добивались выхода этой территории из состава Молдавии. Причиной этого стали опасения, что Кишинев решит присоединиться к Румынии. В 1992 году власти Молдавии пытались решить этот вопрос силовым путем, но не смогли и Приднестровье стало фактически независимой от страны территорией. Сейчас мир в этом районе поддерживают совместные миротворческие силы РФ, Приднестровья и Молдавии.