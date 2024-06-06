Генерал-лейтенант Соболев: сильная армия — гарантия от ядерной войны

Нужно восстановить вооруженные силы до уровня, когда они смогут отразить агрессию любого геополитического противника, включая блок НАТО. Тогда никакой ядерной войны в принципе не будет, считает бывший командующий 58-й армией, член Комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

«После промывания мозгов на Западе ядерная угроза забылась и обесценилась. Если раньше это оружие было в создании людей серьезной сдерживающей мерой, то теперь американский и европейский обыватель совсем потерял страх», - рассказал эксперт корреспонденту «Свободной Прессы».



По его словам, если Россия использует ядерное оружие – это будет крайний случай.

«Для того чтобы этого не случилось, нужно восстановить вооруженные силы, я подчеркиваю, до такого уровня, когда они смогут отразить агрессию любого геополитического противника, включая блок НАТО. Тогда никакой ядерной войны в принципе не будет», - считает Виктор Соболев.



По словам эксперта, Запад постоянно провоцирует Россию на ответные меры. Об этом свидетельствуют, например, недавние удары по нашим станциям предупреждения о ракетном нападении.

«По моим сведениям, эти удары своей цели не достигли, там уже все восстановлено. Но, безусловно, в случае начала ядерной войны или пуска ракет со стороны европейских стран или США по нашей территории или в случае угрозы территориальной целостности нашей страны должен произойти так называемый ответно-встречный удар. Конечно, лишь в том случае, когда другие средства защиты свободы и независимости России исчерпаны. Но я думаю, что коллективный Запад в настоящее время на такие меры не пойдет. Им нужно несколько лет для того, чтобы перевести на военные рельсы экономику, создать необходимое количество вооружений, увеличить и обучить вооруженные силы», - говорит генерал.



Тем не менее он отметил, что 12 стран выразили готовность отправить свои войска на Украину для противодействия России.