Генерал-лейтенант Соболев: сильная армия — гарантия от ядерной войны
Нужно восстановить вооруженные силы до уровня, когда они смогут отразить агрессию любого геополитического противника, включая блок НАТО. Тогда никакой ядерной войны в принципе не будет, считает бывший командующий 58-й армией, член Комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.
«После промывания мозгов на Западе ядерная угроза забылась и обесценилась. Если раньше это оружие было в создании людей серьезной сдерживающей мерой, то теперь американский и европейский обыватель совсем потерял страх», - рассказал эксперт корреспонденту «Свободной Прессы».
По его словам, если Россия использует ядерное оружие – это будет крайний случай.
«Для того чтобы этого не случилось, нужно восстановить вооруженные силы, я подчеркиваю, до такого уровня, когда они смогут отразить агрессию любого геополитического противника, включая блок НАТО. Тогда никакой ядерной войны в принципе не будет», - считает Виктор Соболев.
По словам эксперта, Запад постоянно провоцирует Россию на ответные меры. Об этом свидетельствуют, например, недавние удары по нашим станциям предупреждения о ракетном нападении.
«По моим сведениям, эти удары своей цели не достигли, там уже все восстановлено. Но, безусловно, в случае начала ядерной войны или пуска ракет со стороны европейских стран или США по нашей территории или в случае угрозы территориальной целостности нашей страны должен произойти так называемый ответно-встречный удар. Конечно, лишь в том случае, когда другие средства защиты свободы и независимости России исчерпаны. Но я думаю, что коллективный Запад в настоящее время на такие меры не пойдет. Им нужно несколько лет для того, чтобы перевести на военные рельсы экономику, создать необходимое количество вооружений, увеличить и обучить вооруженные силы», - говорит генерал.
Тем не менее он отметил, что 12 стран выразили готовность отправить свои войска на Украину для противодействия России.
«Это пока угроза, но теперь, по логике, они должны усиленно готовиться. На это нужно 5-6 лет. И у нас тоже есть эти годы для того, чтобы не допустить агрессии, а при необходимости, отразить ее в такой степени, чтобы ни о какой ядерной войне и речи бы не шло», - утверждает Виктор Соболев.