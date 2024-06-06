Раскрыты планы НАТО по сотрудничеству с Украиной после СВО

Североатлантический альянс расширит сотрудничество с Киевом в сфере технологий и обмена разведданными о российских системах радиоэлектронной борьбы после окончания СВО, заявил помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Вил. По его словам, которые приводит Bloomberg, Украина должна стать крупным поставщиком технологий на мировом рынке.

Соглашение, которое вводит новые рамки для обмена информацией, в том числе о цепочках поставок дронов, будет завершено к июльскому саммиту альянса в Вашингтоне. Одна из целей программы — помочь Украине стать крупным поставщиком технологий после окончания конфликта. НАТО также хочет повторить некоторые методы быстрого внедрения и развертывания технологий, наблюдаемые на Украине с начала боевых действий, — сказал он.



Финские власти рассказали, каким образом готовы помогать Украине

Кроме того, авторы публикации считают, что российские производители смогли обойти санкции и приобрели западные комплектующие для беспилотников. По их данным, Москва продолжает обходить Киев в этой отрасли, заглушая применяемые противником дроны.