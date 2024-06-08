Здание венкомата на Украине расстреляли из гранатомета

Неизвестный расстрелял здание территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата) в Харькове из гранатомета РПГ-18 «Муха» времен СССР. Об этом сообщил телеканал ТСН.

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Уточняется, что мужчина выстрелил в стену здания. В результате никто, включая сотрудников военкомата, не пострадал, однако взрывом оказались уничтожены карточки, хранившиеся внутри.

Ранее в центре Киева бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил сотрудника ТЦК после того, как тот попросил у него документы. Мужчину задержала полиция, выяснилось, что год назад он самовольно покинул воинскую часть и является дезертиром. На него завели уголовное дело.