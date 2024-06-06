Финские власти рассказали, каким образом готовы помогать Украине

Финский президент Александр Стубб в третий раз за последние 14 дней заявил, что у Хельсинки нет планов по отправке военных на Украину. Внимание на это обратило ТАСС.

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Очередное заявление Стубб сделал во время брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Хельсинки. Аналогичное заявление было сделано Стуббом 24 мая - тогда он подчеркнул, что Финляндия не будет отправлять солдат на Украину с какими-либо миссиями. Финский премьер Петтери Орпо повторил эту позицию 27 мая.

«Финляндия не планирует развертывать силы на Украине», — подчеркнул Стубб.



Он добавил, что Хельсинки ведет сотрудничество с другими членами НАТО в сфере финансовой и военной помощи Киеву, и уточнил, что Россия представляет угрозу для стран Прибалтики и Северной Европы.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что европейские страны могут отправить войска на Украину. По его словам, сейчас в ЕС нет консенсуса по этому вопросу, но «ничего исключать нельзя». Власти США, Германии и других стран тогда подчеркнули, что у них таких планов нет.

В мае глава ВСУ Александр Сырский объявил о подписании документов, разрешающих французским военным инструкторам работать в учебных центрах на Украине. В Министерстве вооруженных сил Франции позже заявили, что окончательное решение еще принято. Там подчеркнули, что обучение солдат на территории Украины - «один из обсуждаемых проектов».