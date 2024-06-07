Потери ВСУ в зоне группировки "Днепр" составили до 430 военных

Группировка войск "Днепр" за неделю нанесла поражение живой силе и технике бригадам ВСУ, теробороны и Нацгвардии Украины. Потери противника составили до 430 военных, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Днепр" в течение недели нанесли поражение живой силе и технике трех бригад морской пехоты, механизированной, пехотной, а также горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и соединения нацгвардии Украины. Противник потерял до 430 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 32 автомобиля и 24 орудия полевой артиллерии", - сказали в МО РФ.

