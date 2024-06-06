Западные СМИ заявили о переброске кораблей России на Карибы

Россия перебрасывает корабли и самолеты для проведения военных учений в Карибском бассейне в ближайшие недели. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает ряд западных СМИ, включая Reuters и Miami Herald.

По информации источников, учения станут частью ответа Москвы на поддержку Украины со стороны США. «Речь идет о том, чтобы Россия продемонстрировала, что она все еще способна на определенный уровень глобальной демонстрации силы», — говорится в материале.

Как заявляет другой источник, учениями на Карибах российские власти хотят «выбить [США] из колеи» и оказать влияние на внутреннюю аудиторию. Отмечается, что корабли сделают остановку на Кубе и в Венесуэле, после учений останутся в регионе до конца лета, а осенью проведут еще одни маневры.

Вашингтон не рассматривает эти учения как угрозу, несмотря на то, что Россия не предупредила о них. В Белом доме данный факт не вызвал тревоги также потому, что Россия ежегодно отправляла корабли в Западное полушарие с 2013 по 2020 год.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер отказался каким-либо образом комментировать начавшиеся в России учения нестратегических ядерных сил. По его словам, Москва придерживается риторики угроз использования ядерного оружия.