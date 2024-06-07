Ганчев рассказал о ситуации в Харьковской области

Ситуация в Харьковской области остается сложной, а обстрелы не утихают. Об этом сообщил глава российской областной администрации Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Ситуация в Харьковской остается крайне сложной, обстрелы не утихают, от них страдают мирные жители», — заявил Ганчев.





По его словам, по всей линии фронта в регионе идут тяжелые бои. Ганчев рассказал, что сейчас военно-гражданская администрация вместе с военными продолжает эвакуировать людей из занятых российскими войсками населенных пунктов на севере Харьковской области.

Ранее он заявлял, что продвижение России в Харьковской области замедлилось из-за того, что ВСУ подтянули резервы.