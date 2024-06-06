Российский военнослужащий ушел на обед и исчез на год

Кяхтинский гарнизонный суд Бурятии вынес приговор военнослужащему, который год назад ушел на обед и не вернулся. Об этом говорится в Telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным суда, военнослужащий Сергей Лазарев ушел на обеденный перерыв 24 февраля 2023 года, и обратно уже не вернулся, «желая отдохнуть от исполнения обязанностей». Он был задержан только 15 января 2024 года.

«Кяхтинский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор (…) Суд назначил Лазареву наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 6 лет», - говорится в сообщении пресс-службы.



При этом в суде подчеркнули, что приговор в законную силу пока не вступил.

В России вынесли первый приговор военнослужащей за уклонение от службы во время СВО

Ранее в Ростовской области был задержан дезертир, открывший огонь по сотрудникам полиции из пулемета. Губернатор региона Василий Голубев уточнил, что преступника обнаружили спустя сутки после нападения в пустующем здании под Новошахтинском.