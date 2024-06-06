Кому Россия поможет воевать с США

Независимый военный обозреватель Александр Алесин предположил, что Россия может поставить свое дальнобойное оружие хуситам.

«Самая ближайшая страна – Йемен и группировка хуситов, которая перекрывает пути в Израиль. В этом районе как раз находится крупная американская эскадра, в том числе авианосцы, к которым американцы относятся очень трепетно, потому что это и символ Соединенных Штатов, и залог их военно-морской мощи. Это их потенциальный кулак, которым они в случае конфликта с Китаем попытаются перекрыть ему торговые пути, потому что основные ресурсы в Китай доставляются в основном морским путем. Авианосцы – американское все», - рассказал эксперт.



По его словам, «у Америки, как у осьминога, щупальца разбросаны по всему миру – более 800 военных баз».

«Многие из них расположены в регионах, где идут или тлеют локальные конфликты. Это Сирия, Ирак и так далее. Очень часто местное население крайне враждебно настроено к Соединенным Штатам. Вполне себе можно представить, как эти группировки могут получить достаточно современное ракетное оружие, способное нанести ущерб американским базам практически по всему земному шару. США – основный кандидат для нанесения ударов», - сообщил он НСН.



Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что заявление президента РФ Владимира Путина о допустимости отправки российского высокоточного оружия в другие страны говорит о неминуемых последствиях поставок западного вооружения на Украину. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что теперь Вашингтон и его союзники почувствуют на себе прямое применение вооружений России со стороны третьих лиц.