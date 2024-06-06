Будапешт отреагировал на разрешение ВСУ бить по РФ западным оружием

Разрешение Вооруженным силам Украины бить западным оружием по территории РФ ведет к эскалации конфликта, это представляет прямую угрозу Венгрии, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"То, что мы видели в последние два с половиной года, - это то, какие огромные шаги были сделаны для того, чтобы усилить эскалацию этой войны. Мы очень напуганы и встревожены этой ситуацией. Мы живем по соседству, так что все риски военной эскалации несут прямую угрозу Венгрии", - сказал он журналисту Павлу Зарубину на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопрос о поощрении Западом ударов по РФ.



Видео выложено в Telegram-канале журналиста.

"В этой связи мы настаиваем на немедленном прекращении огня и начале мирных переговоров", - подчеркнул глава венгерской дипломатии.



Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.