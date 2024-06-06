Почему танки M1 Abrams оказались бесполезны на СВО

Сказать, что появления американских танков M1 Abrams в степях Украины ждали как манну небесную, значит не сказать ничего. Многие украинские «эксперты» всерьез верили, что это «чудо-оружие» изменит ход конфликта в пользу ВСУ. Однако прошло несколько месяцев, и украинские танкисты дали свою оценку американской бронетехнике.

Что хорошо для «Бури», то плохо для СВО

Вообще-то, еще до недавнего интервью украинских танкистов каналу CNN многие поняли, что «Абрамсы» не являются чудо-оружием. А если называть вещи своими именами, то и танками они оказались посредственными. Может, они неплохо себя показали в 1991 году во время операции «Буря в пустыне».

Но в той войне США имели подавляющее господство в воздухе, в артиллерии, в средствах разведки и связи, и «Абрамсам» фактически оставалось лишь занимать уже зачищенную территорию. Да и противостояла западной коалиции не самая боеспособная иракская армия, которая быстро превратилась в деморализованную бегущую толпу. Однако это дало американцам повод десятилетиями называть M1 Abrams лучшим танком в мире.

Названо слабое место танка Abrams

Но первые же бои в зоне СВО быстро расставили все по своим местам, а весь мир увидел то, что и должен был увидеть: сгоревшие «непобедимые» «Абрамсы». Один из которых в начале мая обосновался на Поклонной горе в Москве. После такого конфуза последовал приказ убрать уцелевшие танки с передовой для «перезагрузки тактики их применения».

Как M1 Abrams показал свое слабое место

По мнению украинских военных, танки, которыми поделились США, абсолютно не соответствуют реалиям текущего конфликта. Как известно, американцы поставили ВСУ M1 Abrams в упрощенной комплектации, то есть без брони из обедненного урана.

Американцы опасались, что если поставить ВСУ танки с такой броней, то они могут попасть в руки российской армии, после чего российские специалисты ознакомятся с технологией бронирования. И неудивительно, что жаловались украинские танкисты именно на слабую бронезащиту M1 Abrams, из-за чего танк ценой в несколько миллионов долларов выводился из строя копеечным FPV-дроном.

Попутно выяснилось, что электропроводка американских танков из-за возникновения конденсата может коротнуть, что делает его либо ограниченно боеспособным, либо полностью не способным выполнять боевую задачу.

Раскритиковали украинцы и боекомплект танка, большую часть которого составляли бронебойные снаряды, в то время как реалии конфликта требуют фугасных. Американцы видимо рассчитывали, что «Абрамсы» будут десятками уничтожать российские танки, вспомнив «Бурю в пустыне». Но СВО — конфликт совсем иного типа. Танковые дуэли в настоящее время практически невозможны из-за засилья FPV-дронов с обеих сторон.

А вот к этой угрозе американцы, да и украинцы, отнеслись как к чему-то несущественному, за что очень быстро поплатились: из 31 переданного ВСУ «Абрамса» в боях было потеряна треть, причем значительная часть потерь произошла именно из-за неготовности противостоять FPV-дронам. Украинцы только теперь кинулись дооборудовать Abrams защитными решетками и блоками динамической защиты. Но сделали это, похоже, для галочки, и даже «дроновод» среднего уровня сразу разглядит незащищенные места танка, куда и направит «птичку».

Сел в танк — стал мишенью

Судя по всему, воевать на «Абрамсах» украинцам расхотелось. Понять их можно: любой танк на поле боя становится первоочередной целью, по нему лупят из всего, что может стрелять. А уж когда на поле боя появляется танк западного производства, то всеобщее внимание ему гарантировано.

Ведь не надо забывать, что за каждый подбитый танк выплачивается солидная премия. Поэтому, отправляясь в бой на «Абрамсе», можно быть уверенным, что шансов вернуться обратно будет немного. Сильно повезет, если удастся покинуть подбитый танк и убежать от него подальше. Но, как показывает опыт СВО, убежать удается не всем.

Подводя итог интервью украинских танкистов каналу CNN, можно сказать следующее: Abrams способен воевать в полигонных условиях, когда поле боя перед ним зачистит артиллерия и авиация. А вот когда противника подавить не удается, когда он имеет противотанковые средства и в воздухе постоянно висят его «птички», то Abrams может лишь эффектно сгореть. Очень расстраивая тех, кто имел на его счет завышенные ожидания и верил в очередное западное «чудо-оружие».