Премьер Франции Атталь допустил отправку военных инструкторов на Украину

Франция никогда не обучала украинских военных в самой Украине, но вопрос отправки туда французских инструкторов не является табу. Об этом в интервью телеканалу France 2 заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь, передает РИА Новости.

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По его словам, Париж с начала спецоперации участвовал в обучении украинских военных, в частности во Франции и на территории некоторых соседних стран.

"Франция подготовила 10 тысяч украинских солдат… Никогда там (на Украине – "Газета.Ru"), однако этот вопрос не является табу, он не является таковым с конца февраля", - заявил Атталь.



Он также напомнил, что в конце февраля президент страны Эммануэль Макрон принял в Елисейском дворце "глав государств и правительств со всего мира" для обсуждения поддержки Киева. Тогда, по словам Атталя, вопрос об отправке инструкторов на Украину "стоял на повестке дня".

Во Франции заявили об опасности отправки иностранных инструкторов на Украину

6 июня лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен высказалась против плана Эммануэля Макрона по отправке военных инструкторов на территорию Украины и задалась вопросом, каков будет ответ Парижа в случае их ликвидации. В конце мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Макрон намерен создать коалицию для отправки военного персонала на Украину с целью обучения военных этой страны.

В дальнейшем газета The Washington Post писала, что президент России Владимир Путин может ответить военным ударом на решение французского лидера.