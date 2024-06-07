На Балтике начались учения НАТО Baltops 24

В Балтийском море 7 июня стартуют учения НАТО Baltops 24. В них будут задействованы более 50 кораблей, 85 самолётов и порядка 9 тыс. военнослужащих из 20 стран альянса. Манёвры проводятся на фоне конфронтационной риторики западных стран относительно ситуации на Балтике, напоминают эксперты. По словам аналитиков, НАТО сознательно повышает градус напряжённости в регионе, пытаясь оказывать на Россию комплексное давление.

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В пятницу, 7 июня, в Балтийском море начинаются учения НАТО Baltops 24.

«Готовятся к старту главные военно-морские учения НАТО в Балтийском регионе Baltic Operations 2024 (Baltops 2024). Эти 53-е по счёту манёвры Baltops будут проходить с 7 по 20 июня», — говорится в пресс-релизе альянса.



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Как ожидается, в манёврах примут участие более 50 кораблей, свыше 85 самолётов и порядка 9 тыс. военнослужащих из 20 стран блока. В альянсе также отмечают, что в учениях будет задействована «самая крупная коалиция сил морского десанта в Балтийском море, а также крупнейшая коалиция противоминных сил НАТО».

В ходе Baltops 2024 будет отрабатываться, в частности, эвакуация раненых, противовоздушная оборона, операция по перехвату судов на море, борьба с субмаринами, десантные операции и противоминные мероприятия.

К текущим учениям также привлекут военно-морские силы и средства, относящиеся к Индо-Тихоокеанскому командованию ВС США. Таким образом, «впервые в недавней истории силы и средства, приписанные к тихоокеанскому театру военных действий», будут участвовать в манёврах внутри оперативной зоны ВМС США в Европе, отмечают в НАТО.

«Такой комплексный подход к безопасности в Балтийском море подаёт мощный сигнал потенциальным противникам, сдерживает агрессию, укрепляет стабильность, а также придаёт уверенности странам НАТО и их населению», — заявил британский маршал авиации Джонни Стрингер, не уточнив при этом, о каких именно противниках идёт речь.



При этом, как считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, под противником НАТО традиционно подразумевает РФ.

«Эти учения направлены против России, что особо и не скрывается. Манёвры призваны повысить потенциал альянса по ведению войны против РФ. Кроме того, Baltops проводятся с учётом возможной эскалации конфликта в Восточной Европе», — пояснил собеседник RT.



Аналогичного мнения придерживается научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«В НАТО постоянно говорят, что Россия якобы в течение 48 часов готова оккупировать страны Прибалтики. Учитывая такой контекст, нет сомнений, что эти учения носят явную антироссийскую направленность», — отметил специалист в разговоре с RT.



«Акт войны»

Напомним, в последние месяцы представители НАТО сделали целый ряд конфронтационных заявлений о ситуации в Балтийском море. Так, в апреле министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём в интервью The Guardian заявил о необходимости принятия странами Северной Европы новых правил и разработки механизмов для предотвращения гипотетической экологической катастрофы на Балтике из-за якобы использования РФ непригодных танкеров.

По словам Константина Блохина, в действительности Стокгольм волнует вовсе не техническое состояние российских танкеров, а возможность их потенциального использования для обхода западных санкций.

«Эти угрозы вполне серьёзные. Они считают, что танкеры обходят антироссийские санкции. Поэтому, чтобы посильнее экономически ударить по России, им нужно ослабить её танкерный флот», — отметил аналитик.



Кроме того, Стокгольм постоянно поднимает вопрос об обороне Готланда — самого большого острова Швеции, который расположен в 300 км от Калининграда.

В мае главнокомандующий шведскими ВС Микаэль Бюден в интервью RND заявил, что Россия якобы может захватить остров, чтобы получить контроль над Балтикой. В связи с этим он сообщил о принятии мер по усилению обороны Готланда, в то же время добавив, что остров может быть использован и для наступательных действий. Ранее укрепить оборону Готланда призывал и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Кроме того, в информационном пространстве Запада регулярно муссируется тема возможного закрытия Балтийского моря для РФ. Так, ещё в 2022 году после подачи Финляндией и Швецией заявок на присоединение к НАТО президент Польши Анджей Дуда назвал Балтику внутренним морем альянса.

В дальнейшем натовские политики продолжили продвигать аналогичные тезисы. В частности, в мае этого года командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем сообщил о планах обсудить с Польшей, Финляндией и Швецией вопрос возможной блокады Балтийского моря.

О намерении закрыть эту акваторию заявлял ранее и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. По его мнению, НАТО должно остановить проход судов по Балтийскому морю, если причастность России к подрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией будет доказана. При этом впоследствии он признал, что такой шаг означал бы фактическое объявление войны РФ.

В свою очередь, в мае представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Москва даст жёсткий ответ в случае, если движение российских судов в Балтийском море будет ограничено.

«Любые попытки ограничения права судоходства российских судов будут расценены как очередной недружественный шаг, за которым последуют жёсткие ответные меры», — сказала дипломат.



Василий Кашин полагает, что в ответ на попытки блокады Балтики Россия будет иметь право «применить силу в любом объёме, который сочтёт целесообразным».

«Любая морская блокада, любое ограничение торгового судоходства — это акт войны. Российские суда имеют право перемещаться за пределами территориальных вод западных стран. Любое нарушение свободы судоходства или попытка ограничить доступ к Калининграду даст России право прибегнуть к силовым средствам. Подобные примеры уже есть в мировой практике. Тот же Иран при любом захвате своего судна действует симметрично в отношении тех стран, которые проявили такую агрессию», — утверждает эксперт.



«Пытаются эскалировать ситуацию»

Аналитики полагают, что провокационные заявления западных политиков и наращивание военной активности НАТО на Балтике ведут к дальнейшей эскалации конфликта Запада и России.

«Подобные действия и заявления НАТО связаны с ситуацией на Украине, где положение Запада ухудшается. Натовцы ищут выход из этой ситуации в общей эскалации кризиса, доведении его до грани ядерной войны в надежде на то, что этим удастся конфликт заморозить без достижения Россией целей СВО. Но велика вероятность, что в результате такой политики события просто выйдут из-под контроля, что закончится самым катастрофическим образом», — рассуждает Кашин.



В свою очередь, Константин Блохин констатирует, что Запад пытается оказывать на РФ комплексное давление — психологическое, политическое и экономическое.

«На днях президент России Владимир Путин подчеркнул, что совокупный потенциал стран НАТО превосходит российский во много раз. Это действительно так. Несмотря на это, Россия демонстративно бросила вызов Западу на Украине. И это рассматривается ими как угроза, потому что мы со своей концепцией многополярного мира подрываем их доминирование», — говорит Блохин.



В условиях роста напряжённости на Балтике Россия будет вынуждена предпринимать ответные меры в отношении НАТО, считает аналитик.