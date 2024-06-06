Канал "Северный ветер" опубликовал видео мастерского поражения украинского танка Т-64, спрятанного в лесополосе у села Русская Лозовая неподалеку от Харькова.

Танк был не только хорошо замаскирован, но и тщательно охранялся - в том числе и от атаки с воздуха. Но оператор БПЛА "Ланцет" оказался асом: он обманул импровизированную ПВО и увернулся от ее огня. Сперва дрон-камикадзе уверенно пикировал куда-то в сторону от танка. Затем заложил сложный вираж, больше напоминающий акробатический маневр: петлю с поворотом, - резко поменял направление и дальше летел прямо к танку - но уже над деревьями, где стрелкам было сложно его увидеть, не то, что прицелиться. Завершился полет подрывом танка.

Опасность «Ланцетов» для ВСУ объяснили

В футболе подобный прием называют "Сухой лист": мяч начинает движение в одном направлении, а прилетает в другое. У БПЛА "Ланцет" маневренные возможности получше, поэтому и пилотаж был побогаче, но главный принцип "Сухого листа": объект движется непредсказуемо для принимающей стороны, - соблюден.