Минобороны РФ опубликовало видео допроса попавшего в плен гражданина Колумбии, который воевал за ВСУ, сообщает ТАСС. Ангель Карденас Монтилла сдался в плен в районе села Красногоровка.

32-летний мужчина рассказал, что приехал на Украину из-за видео в TikTok, где говорилось о потребности украинской армии в добровольцах. В итоге Монтилла оказался в 59-й бригаде ВСУ. Он подчеркнул, что в Колумбии был полицейским, но в боевых действиях никогда не участвовал.

«[На Украине] мне дали только обычную подготовку на полигоне и повышение квалификации где-то меньше недели», - заявил Монтилла.



По его словам, когда до выхода на боевое задание оставалось меньше недели, он знал лишь «что-то элементарное, похожее на наступление», и умел бросать гранаты. В ВСУ ему выдали форму, бронежилет, шлем, перчатки и автомат АК. Он добавил, что с украинскими военными почти не общался, лишь слышал, как они «говорили с грубостью», но ничего не понимал.

«Я сдался русской армии, потому что не хотел умирать. Украинцы обманули нас, они сказали, что мы будем охранять здание, но оказалось, они послали нас прямо на линию огня», - подчеркнул Монтилла.



Он также заявил, что понимает, что ВСУ использовали его в качестве «пушечного мяса». Монтилла добавил, что начал думать о семье и четверых детях, которые ждут его дома. Пленный рассказал, что российские военные относятся к нему хорошо - выдали ему куртку, накормили и напоили.

На Украине разрешили призывать в армию дезертиров

В середине марта в Минобороны РФ сообщили, что с начала СВО были уничтожены 5962 иностранных наемника Украины. Больше всего - из Польши (по оценке Минобороны, прибыло в страну 2960 польских наемников, 1497 из них погибли). Также погибли 217 из 430 прибывших колумбийских наемников.