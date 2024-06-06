ТАСС: группировка «Центр» поразила 400 целей ВСУ

Группировка «Центр» Вооружённых сил России за сутки поразила 400 вражеских целей в зоне проведения СВО.

Об этом ТАСС заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«В течение суток огневое поражение нанесено 400 выявленным целям противника. В том числе станции радиоэлектронной борьбы», — сказал Савчук.



Отмечается, что в результате действий «Центра» ВСУ потеряли до 360 бойцов. Были уничтожены четыре гаубицы Д-30, три буксируемые гаубицы «Мста-Б», пять 120-мм миномётов, два пункта управления БПЛА.

Ранее подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю.