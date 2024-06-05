Картаполов не исключил ударов по НАТО

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия внимательно отслеживает поставки западного вооружения на Украину. В интервью «Дума.ТВ» он сообщил, что эти действия не останутся без ответа. По его словам, хотя российская армия пока не намерена наносить удары по странам НАТО, все еще может измениться.

Депутат также предупредил, что ответные удары со стороны российской армии никто не собирается анонсировать, так как удар должен быть для «бывших западных партнеров» неожиданным и «очень чувствительным».

Ранее разрешение на использование вооружений для ударов по целям на территории России дали Германия, Великобритания, США, Швеция, Нидерланды, Финляндия и Польша. Снятие ограничений для Украины также поддержала Франция.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил, что все «красные линии» конфликта на Украине исчезли. По его словам, «все то, что вчера казалось немыслимым, уже реальность».