В генштабе ВСУ назвали самые напряженные направления в Донбассе

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что наиболее сложная ситуация на фронте сложилась на Кураховском и Покровском направлениях в Донецкой народной республике.

ВСУ, как заявили в Генштабе, предпринимают попытки стабилизировать обстановку на Покровском направлении, однако ситуация остается напряженной, передает ТАСС.

Сырский пожаловался на тяжелую ситуацию у Волчанска и Часова Яра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее также отмечал сложность ситуации на этих, а также на Купянском и Харьковском направлениях.