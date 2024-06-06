В генштабе ВСУ назвали самые напряженные направления в Донбассе

Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на двух направлениях
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что наиболее сложная ситуация на фронте сложилась на Кураховском и Покровском направлениях в Донецкой народной республике.
ВСУ, как заявили в Генштабе, предпринимают попытки стабилизировать обстановку на Покровском направлении, однако ситуация остается напряженной, передает ТАСС.
Сырский пожаловался на тяжелую ситуацию у Волчанска и Часова Яра
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее также отмечал сложность ситуации на этих, а также на Купянском и Харьковском направлениях.