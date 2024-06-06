$88.74-0.0196.44-0.12
Войти в почту

Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на двух направлениях

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что наиболее сложная ситуация на фронте сложилась на Кураховском и Покровском направлениях в Донецкой народной республике.

В генштабе ВСУ назвали самые напряженные направления в Донбассе
© globallookpress.com

ВСУ, как заявили в Генштабе, предпринимают попытки стабилизировать обстановку на Покровском направлении, однако ситуация остается напряженной, передает ТАСС.

Сырский пожаловался на тяжелую ситуацию у Волчанска и Часова Яра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее также отмечал сложность ситуации на этих, а также на Купянском и Харьковском направлениях.

Военные новости
Александр Сырский
Генштаб