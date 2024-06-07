Трамп пообещал урегулировать ситуацию на Украине в случае победы на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал добиться мира на Украине до инаугурации в случае переизбрания на второй срок.

"Я разберусь с этим и улажу конфликт на Украине к тому моменту, когда вступлю в должность. Как у избранного президента у меня будет много власти", - сказал он в интервью американскому телеканалу Merit Street Media. При этом Трамп отметил, что ситуация на Украине "становится хуже". "Они сейчас берут оружие, чтобы можно наносить удары вглубь России. К чему все это идет", - подчеркнул политик.



"Наша страна находится в огромной опасности [втягивания в] мировую войну <...>. У нас есть человек [президент США Джо Байден], которому не следует иметь дело с этим", - добавил Трамп.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил 31 мая, что Байден дал согласие на нанесение ударов американским оружием по российской территории. Как утверждал шеф американской дипломатии, речь идет только об ударах по районам РФ близ Харькова. При этом он, однако, не исключил, что дальность ударов американским оружием по территории России будет расти. Кабинет министров Германии заявил в тот же день, что немецкое оружие может использоваться "для защиты от атак" РФ в районе Харьковской области. Однако среди стран Запада сейчас нет единства в вопросе ограничений на применение их оружия Украиной.

Президент России отметил 28 мая, что выбор цели и полетное задание для современных ударных систем вносятся дистанционно или автоматически, "без всякого присутствия украинских военнослужащих".

Это делают те, кто производят и поставляют на Украину данные ударные системы, подчеркнул он. Путин предупредил, что страны НАТО должны "отдавать себе отчет, с чем они играют". Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указал 31 мая, что все поставленные на Украину средства поражения большой дальности уже "напрямую управляются военнослужащими стран НАТО" и такие действия могут быть поводом для ударов возмездия.