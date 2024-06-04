В Румынию прибыли финские истребители для участия в миссии НАТО

Военно-воздушные силы (ВВС) Финляндии сообщили, что семь финских истребителей F/A-18 Hornet прибыли на авиабазу в Румынии. Там они примут участие в миссии НАТО по противовоздушной обороне. Об этом сообщается на сайте финских ВВС.

Отмечается, что вместе с истребителями в Румынию прибыли порядка 100 финских военнослужащих. Миссия НАТО будет проходить до 31 июля. При этом ВВС Финляндии впервые принимают участие в подобном мероприятии.

«Финские ВВС примут участие в совместной миссии НАТО по обороне Румынии в мирное время летом 2024 года. Финские истребители F/A-18 Hornet прибыли на базу "Михаил Когэлничану" в понедельник 3 июня», — сказано в сообщении финских ВВС.



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