$88.76+0.0296.57+0.13
Войти в почту

Politico: летом страны Европы поставят на Украину 60 истребителей F-16

Четыре страны Европы намерены этим летом поставить на Украину 60 американских истребителей F-16, главными поставщиками станут Бельгия, Норвегия, Дания и Нидерланды, пишет Politico.

Названо количество истребителей F-16, которые страны Европы поставят на Украину
© globallookpress.com

Как утверждают украинские чиновники, большое количество самолётов поможет армии «оттеснить российские войска» с передовой, прежде всего в Харьковской области, сообщает издание.

В начале июня стало известно, что на Украину прибыл первый офицер ВВС Греции, чтобы обучать военнослужащих ВСУ обращению с истребителями F-16.

Военные новости