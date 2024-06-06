Названо количество истребителей F-16, которые страны Европы поставят на Украину

Четыре страны Европы намерены этим летом поставить на Украину 60 американских истребителей F-16, главными поставщиками станут Бельгия, Норвегия, Дания и Нидерланды, пишет Politico.

Как утверждают украинские чиновники, большое количество самолётов поможет армии «оттеснить российские войска» с передовой, прежде всего в Харьковской области, сообщает издание.

В начале июня стало известно, что на Украину прибыл первый офицер ВВС Греции, чтобы обучать военнослужащих ВСУ обращению с истребителями F-16.