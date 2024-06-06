У Крыма вновь заметили "летающего шпиона"

Американский разведывательный беспилотный RQ-4B Global Hawk вновь появился над нейтральными водами Черного моря. БПЛА, как и раньше, вылетел он с сицилийской авиабазы Сигонелла. Сегодня БПЛА действует под позывным FORTE 14.

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Судя по Flightradar24, позволяющему отслеживать перемещения воздушных судов в реальном времени, аппарат прошел мимо Крыма в сторону Адлера, а затем снова отвернул в сторону полуострова.

Другой беспилотник FORTE 12 более суток шпионил за российской территорией. Он то и дело отключал транспондер, чтобы становиться невидимым для средств контроля воздушного пространства.

RQ-4B Global Hawk оснащены различным оборудованием - радиолокационным и электронно-оптическим.

За время эксплуатации потеряно около десятка таких дронов. Наибольшую известность получил инцидент с морской версией RQ-4 BAMS-D, который вторгся в воздушное пространство Ирана и был сбит ПВО 20 июня 2019 года.