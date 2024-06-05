Эксперты оценили учения НАТО на Балтике

Левон Арзанов, полковник, член президиума общероссийской общественной организации "Офицеры России":

- Все вот эти учения, которые сейчас проводит НАТО, направлены только на одно - показать России, что в случае наших дальнейших побед на Украине, НАТО может вступить в войну. Это ни больше ни меньше, чем просто шантаж такой дешевенький. Этими учениями они показывают, что готовы вступить в конфликт в составе блока НАТО.



То, что сейчас их наемники уже участвуют в боевых действиях, это отдельная история. Сейчас же они намекают на то, что могут зайти на Украину под своим флагом. То есть, что альянс открыто будет участвовать в этом конфликте. А чтобы продемонстрировать нам готовность своих сил к такому развитию событий, подобные учения и проводятся.

При этом возле наших границ действительно идет большая концентрация войск НАТО. Мы, в свою очередь, проводим свои учения. Они тоже проводятся. Нас подобными маневрами не напугать. Мы готовы к боестолкновениям со странами НАТО. Мы точно не испугаемся и не остановимся. Пойдем дальше.

В связи с этим нам не стоит затягивать со специальной военной операцией. Чем быстрее мы ее закончим, тем меньше вероятность того, что страны НАТО вступят в конфликт. А в случае, если страны НАТО вмешаются в конфликт, это грозит перерастанием в Третью мировую и в ядерную войну. Конфликт с применением ядерного оружия не исключен. Потому что если они всем миром на нас навалятся, мы просто вынуждены будем отбиваться. Поэтому, повторюсь, чем быстрее мы закончим спецоперацию, тем меньше вероятности, что страны НАТО вступят в этот конфликт.



Андрей Луговой, первый зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности:

- В желании увеличить свое присутствие в Балтийском море Великобритания выводит коалицию Стран Объединенного экспедиционного корпуса (JEF) на учения в морских районах Северной Европы. В состав Joint Expeditionary Force (JEF) под командованием Соединенного Королевства входят Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия, Исландия, Эстония, Латвия, Литва и Нидерланды. В ходе учений вооруженные силы будут отрабатывать навыки защиты подводной инфраструктуры и морского транспорта, а также развивать возможности сотрудничества между союзниками. ВМС Финляндии готовятся отправить корабли в соседние с Финляндией районы. Коалиция JEF была создана Великобританией еще в 2014 году, сделано это было, конечно же, под эгидой борьбы с "российской угрозой". Британский премьер Риши Сунак ранее заявлял от том, что Соединенное Королевство намерено усиливать свое военное присутствие в Северной Европе, чтобы "защитить критически важную инфраструктуру в период растущей озабоченности по поводу российских диверсий". Для "сдерживания угроз со стороны России" Сунак пообещал отправить в Балтийское море 20 тысяч солдат, матросов, морских пехотинцев и летчиц, а также восемь кораблей Королевского военно-морского флота, группу скоростных самолетов и военных вертолетов. Уверен, российский ВМФ сопроводит куда надо участников этих учений. А офицерам коалиции JEF рекомендовал бы тщательно отработать выполнение тактической задачи "взвод в обороне на болоте", потому что именно туда мы их и загоним.



Напомним, в среду начались масштабные натовские учения на Балтийском море BALTOPS 24. Как сообщили накануне представители Вооруженных сил Литвы, в рамках подготовки к учениям в порту Клайпеды ожидаются более 30 военных кораблей союзников по НАТО, более 4 тысяч военных моряков, морских пехотинцев, морских летчиков и других специалистов военно-морских сил.

В ходе учений будут осуществлены высадка морского десанта, огневая поддержка, противолодочная борьба, противовоздушная оборона, поиск и обезвреживание мин, действия надводных и подводных беспилотников и другие военно-морские операции.