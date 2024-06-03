Нидерланды позволят Киеву использовать свои F-16 для ударов по «военным целям» на территории России. Об этом в интервью изданию Politico заявила глава Минобороны страны Кайса Оллонгрен.

Чиновница подчеркнула, что к этой поставке будет применяться тот же принцип, что и к остальным: как только Нидерланды что-то передают Киеву, он может это использовать. Нидерланды лишь просят соблюдать международное право и право на самооборону, что означает, что украинские войска «будут использовать F-16 для выбора военных целей».

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Напомним, что Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине свои истребители. Ранее Оллонгрен заявляла, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые F-16 в 2024 году. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб говорила, что Брюссель передаст Киеву 30 истребителей F-16 до 2028 года, но первые самолеты должны поступить украинским войскам уже в текущем году. В США заявляли, что истребители передадут самолеты сразу после окончания обучения летчиков.