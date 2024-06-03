Мобилизация: последние новости на сегодня 3 июня 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 3 июня 2024, в материале «Рамблера».

Артисты фронтовой бригады ЦВО выступили перед танкистами в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции артисты творческого коллектива фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа устроили выступление, сообщает телеканал «Звезда».

Оно было для бойцов танкового подразделения. Для них исполнили современные патриотические музыкальные произведения и всем известные песни времен Великой Отечественной войны. Также в программу вошли инструментальные номера, исполненные на скрипке.

По завершению выступления танкисты поблагодарили коллектив ансамбля аплодисментами и выразили уверенность в скорейшей победе.

В Южной Осетии дети погибших бойцов СВО получили денежные выплаты ко Дню защиты детей

Детям бойцов из Южной Осетии, которые погибли в ходе специальной военной операции, выплатили от имени президента республики Алана Гаглоева единовременные пособия ко Дню защиты детей, сообщает ТАСС.

Их получила 21 семья.

По данным властей региона, известно о 43 погибших в ходе специальной военной операции югоосетинских бойцах.

Солдат ВСУ неожиданно высказался о российских военных

Военные России сражаются лучше Вооруженных сил Украины, так как они не расслабляются и сохраняют ритм, сообщает news.ru со ссылкой на украинского военнослужащего с позывным Сирко.

По его словам, россияне настраиваются на определенное психологическое состояние, после чего работа идет стремительнее.

«А мы выкладываемся полностью, а потом успокаиваемся», - указал боец ВСУ.

Ранее появилось видео, на котором украинский солдат на Донецком направлении добровольно сдался в плен российской армии.