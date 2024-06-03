В сирийском Алеппо при атаке Израиля погибли несколько человек

В результате атаки Израиля по окрестностям города Алеппо в Сирии погибли несколько человек. Об этом сообщает министерство обороны страны.

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Из сообщения следует, что атака была совершена примерно в 00:20 по местному времени с юго-востока Алеппо. В ее результате погибли мирные жители и был нанесен материальный ущерб.

В ведомстве уточнили, что воздушная атака совершена Израилем. «Приблизительно в 00:20 после полуночи израильский противник совершил воздушную агрессию с юго-востока», говорится в сообщении.

Ранее 3 июня стало известно, что воздушно-космические силы России за сутки уничтожили одно место базирования боевиков в Сирии.