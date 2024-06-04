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Хуситы ударили по Израилю новой баллистической ракетой

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) впервые запустило из Йемена по Эйлату на юге Израиля разработанную ими новую баллистическую ракету «Палестина», передает пресс-служба организации в соцсети Twitter (Х). Военный представитель хуситов Яхья Сариа сказал в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah, что удар оказался успешным.

Хуситы ударили по Израилю новой баллистической ракетой
© Osamah Yahya/dpa/Global Look Press

Объявляем об успешном нанесении удара по военной цели израильского врага в районе Умм эр-Рашраш на юге оккупированной Палестины. Во время операции мы использовали баллистическую ракету «Палестина», о которой сообщаем в первый раз, — подчеркнул он.

Ранее они атаковали в Красном море авианосец и эсминец США, а также еще ряд кораблей. Сариа уточнил, что всего было проведено шесть операций, в них были задействованы военно-морские силы, ракетные подразделения и беспилотники. Силы движения нанесли в Красном и Аравийском морях и в Индийском океане удары по кораблям, которые «принадлежат компаниям, нарушившим решение о запрете прохода в порты», указал представитель движения, подразумевая порты Израиля.

До этого журнал Foreign Policy написал, что западные перевозчики на фоне участившихся нападений хуситов на торговые суда в Красном море задумались об использовании Северного морского пути, который контролирует Россия. Он позволит сократить путь из некоторых портов Европы до Азии по сравнению с Суэцким каналом на восемь тысяч километров.

Военные новости
Яхья Сариа