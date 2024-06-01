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Эксперт объяснил возросшую активность ВСУ

Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что возросшая активность украинских войск в зоне специальной военной операции "оборачивается для них лишь очередными потерями".

Эксперт объяснил возросшую активность ВСУ
© РИА Новости
"По всей линии боевого соприкосновения мне приходит информация о том, что украинские боевики более интенсивно начали применять артиллерию - это означает то, что все-таки те поставки, которых они так долго ждали, пришли и лимиты на использование боеприпасов сняты украинским командованием", – цитирует его ТАСС.

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Марочко отметил, что возросшая активность украинских войск в зоне специальной военной операции "оборачивается для них лишь очередными потерями.

Ранее "СП" писала, что известный астролог Тамара Глоба рассказала, когда завершится специальная военная операции (СВО).

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