Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что возросшая активность украинских войск в зоне специальной военной операции "оборачивается для них лишь очередными потерями".

"По всей линии боевого соприкосновения мне приходит информация о том, что украинские боевики более интенсивно начали применять артиллерию - это означает то, что все-таки те поставки, которых они так долго ждали, пришли и лимиты на использование боеприпасов сняты украинским командованием", – цитирует его ТАСС.

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Марочко отметил, что возросшая активность украинских войск в зоне специальной военной операции "оборачивается для них лишь очередными потерями.

Ранее "СП" писала, что известный астролог Тамара Глоба рассказала, когда завершится специальная военная операции (СВО).