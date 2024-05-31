Москалькова призвала создать «зеленые коридоры» для бойцов СВО

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала создать «зеленые коридоры» для решения вопросов участников специальной военной операции. Об этом 31 мая сообщает РИА Новости.

© Парламентская газета

Омбудсмен выступила на заседании коллегии Минтруда. Она выразила благодарность бойцам, которые отстаивают независимость и суверенитет страны на передовой.

«Конечно, для них нужны особые условия и особые «зеленые коридоры» для решения вопросов», — подчеркнула Москалькова, отметив, что защитники нередко обращаются к ней по поводу поддержки социальных гарантий.

Уполномоченный по правам человека также попросила чиновников создать специальные центры для реабилитации участников СВО, переживших тяжелые операции после ранений.

Как писала «Парламентская газета», ранее Президент РФ Владимир Путин анонсировал постепенный рост числа военных на руководящих должностях. Компетентных руководителей готовят в рамках проекта «Время героев», для участия в котором бойцы активно отправляют заявки.