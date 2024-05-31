Британия и США нанесли авиаудары по трем военным объектам хуситов

Великобритания и США нанесли очередную серию совместных авиаударов по объектам йеменских хуситов. Об этом со ссылкой на Минобороны Великобритании сообщает ТАСС.

"В четверг, 30 мая, британские силы приняли участие в совместной операции с силами США против военных объектов хуситов, чтобы лишить их возможности продолжать атаковать международное судоходство в Красном море и Аденском заливе", – сообщили в оборонном ведомстве Соединенного Королевства.

Там уточнили, что удары были нанесены по объектам хуситов, которые были определены как места размещения объектов наземного управления БПЛА и хранения БПЛА очень дальнего радиуса действия. Телеканал Al Masirah сообщает, что в результате атаки по йеменскому городу Ходейда погибли двое и пострадали не менее 10 человек. Ранее йеменские хуситы заявили, что атаковали израильское судно MSC Darwin в Аденском заливе, а также совершили обстрел города Эйлат на юге еврейского государства.

До этого сообщалось, что гражданин России Тимофей Колчанов, который находился на захваченном Ираном судне MCS Aries в Ормузском проливе, связался с семьей.