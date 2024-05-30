США ввели санкции против компании в ЦАР, якобы связанной с ЧВК "Вагнер"

Власти США ввели санкции в отношении компании Mining Industries Sarlu в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) под предлогом того, что она якобы связана с частной военной компанией (ЧВК) "Вагнер". Об этом сообщается на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Как уточняет ведомство, штаб-квартира компании находится в столице ЦАР - городе Банги. Фирма якобы занимается добычей цветных металлов.

Власти США ранее ввели санкции в отношении многих других структур под предлогом того, что они якобы связаны с ЧВК "Вагнер".