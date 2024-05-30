Путин прокомментировал окончание СВО

Президент России Владимир Путин, комментируя спецоперацию, пообещал, что в конечном итоге «все встанет на свои места». Его слова приводят РИА Новости.

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Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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В ходе встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», глава государства пообщался с жителями Донецка. Члены семьи рассказали главе государства, что им было бы легче, если бы в 2014 году они знали, что республика войдет в состав России и когда закончится СВО.

«Обязательно так и будет. В конечном итоге все встанет на свои места и дети ваши найдут свои места - в жизни, в деле», - заявил Путин.

Напомним, что в конце сентября 2022 года в республиках Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, и подавляющее число жителей поддержало присоединение к России. 30 сентября 2022 года Владимир Путин подписал договоры о вступлении этих регионов в состав страны.