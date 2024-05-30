Франция может в ближайшее время направить на Украину военных инструкторов, несмотря на опасения некоторых союзников относительно того, что это решение может привести к прямому конфликту с Россией. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. ТАСС

По информации агентства, французские власти могут принять решение об отправке инструкторов на Украину уже на следующей неделе. На первом этапе Франция планирует отправить ограниченное» число инструкторов, после их количество планируется увеличить до нескольких сотен. Газета.Ru

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что страны НАТО осознанно выходят на новый виток напряженности и провоцируют Украину на продолжение войны с Россией. RT на русском