Вооруженные силы Украины могут прятать полученные американские истребители F-16 в Староконстантинове на одноименной базе, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он подчеркнул, что самолеты уже могли быть переброшены в Хмельницкую область либо целиком, либо в разобранном состоянии.

Вполне вероятно, что на аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области Украины уже переброшены американские истребители F-16. Либо целиком, либо в разобранном состоянии. Не исключаю, что удары по Староконстантинову продолжатся. У нас же есть разведка, в том числе космическая. Если постоянно бьем, значит есть большой повод, — пояснил эксперт.

По словам Дандыкина, недавно были сообщения о массированном ударе по Яворовскому полигону во Львовской области. Тогда, уточнил он, был нанесен сильный удар. Как считает эксперт, там могли готовить украинских пилотов для службы на истребителях F-16.

Предположу, что там готовили украинских пилотов для службы как раз на F-16. Это основной аэродром ВСУ. Скорее всего, главная задача ВС РФ — если не вывести его из строя полностью, либо нанести максимальный урон, либо не позволить Киеву готовить летчиков, базировать авиацию, — добавил Дандыкин.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее сообщил, что российские войска нанесли серию ударов по военным и энергетическим объектам в городе Староконстантинове. По его словам, один из ударов пришелся по аэродрому, который готовят к приему истребителей F-16. Минобороны РФ информацию не комментировало.