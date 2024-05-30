Артиллерия выполнила "огневое прочесывание" под Авдеевкой
Российские артиллеристы выполнили «огневое прочесывание» позиций Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости.
По данным Минобороны РФ, это произошло на авдеевском направлении. Там применялись расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». Российские бойцы выполнили удар по скоплению солдат и техники противника, рассредоточенной в лесополосе.
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Военное ведомство отмечает, что артиллеристы произвели серию выстрелов осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 10 километров — по району нахождения ВСУ.
Контроль поражения целей и передачу координат место положения врага осуществляли военнослужащие разведывательного подразделения с помощью беспилотного летательного аппарата.