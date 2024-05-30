Артиллерия выполнила "огневое прочесывание" под Авдеевкой

Российские артиллеристы выполнили «огневое прочесывание» позиций Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости.

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По данным Минобороны РФ, это произошло на авдеевском направлении. Там применялись расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». Российские бойцы выполнили удар по скоплению солдат и техники противника, рассредоточенной в лесополосе.

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Военное ведомство отмечает, что артиллеристы произвели серию выстрелов осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 10 километров — по району нахождения ВСУ.

Контроль поражения целей и передачу координат место положения врага осуществляли военнослужащие разведывательного подразделения с помощью беспилотного летательного аппарата.