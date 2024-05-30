Спецоперация на Украине 30 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 30 мая 2024 года.

Минобороны России сообщило об уничтожении минометных расчетов ВСУ

Расчеты САУ «Мста-СМ2» российской армии уничтожили минометные расчеты и живую силу противника, сообщает ТАСС.

Артиллерийские подразделения круглые сутки наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе Вооруженных сил Украины.

Бойцы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение ВСУ.

МО РФ рассказало о подвиге рядового, уничтожившего пулеметный расчет ВСУ

Стало известно о подвиге рядового, который при атаке украинской ДРГ уничтожил пулеметный расчет противника, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

При смене позиции расчет, в котором действовал рядовой Херел Кара-Сал, подвергся атаке со стороны врага. Он определил положение пулеметного расчета и занял выгодную огневую позицию. Точным огнем боец уничтожил пулеметный расчет. Лишившись огневой поддержки, диверсионно-разведывательная группа противника отступила, понеся потери.

Кроме того, рядовой за короткий промежуток времени уничтожил четыре украинских беспилотника, используемых в качестве ретрансляторов для наведения дронов.

Артиллерия бригады "Север-V" сорвала ротацию ВСУ у Часова Яра

Российские артиллеристы сорвали ротацию противника у Часова Яра в ДНР, сообщает РИА Новости.

На кадрах объективного контроля видно, как группу бойцов Вооруженных сил Украины привозят на ротацию. После высадки, которую разведка зафиксировала при помощи беспилотного летательного аппарата, российские бойцы нанесли удар из гаубицы по пункту дислокации противника.

27 мая в Минобороны сообщили, что российские подразделения улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение трем украинским бригадам у Раздоловки и Часова Яра в ДНР. Потери ВСУ составили более 460 солдат.