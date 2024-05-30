Эксперты сообщают о готовящихся ударах по РФ с воздуха

Западные страны готовят Киев для удара по России с воздуха, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на военного политолога, подполковника запаса МВД Олега Иванникова.

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По его словам, это необходимо, чтобы предотвратить появление санитарной зоны в Харьковской области. С этой целью ведутся поставки истребителей F-16. Кроме того, Польша закупает ракеты американского производства, а Швеция предоставляет самолеты-разведчики.

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Эксперт указал, что F-16 без системы ПВО и ракет. Самолеты представляют хорошую мишень. Чтобы запустить данный проект, Киеву и НАТО необходимо собрать не только эти истребители со всего мира, но и укомплектовать их боезапасом, системами ПВО, системами разведки. Именно поэтому Польша закупает ракеты класса «воздух-земля» JASSM-ER. Она автоматически ставит под удар российские штабы и объекты жизнеобеспечения вооруженных сил, а также такие города, как Воронеж, Орел, Курск, Брянск, Белгород, Донецк, населенные пункты Республики Крым и даже Москва.

Иванников считает, что уничтожить ее сложно, но возможно. Он назвал это мощным и малозаметным оружием.

«Но в то же время возможности по уничтожению таких ракет существуют — вместе с носителями, то есть с самолетами F-16. Это наиболее оптимальный вариант для недопущения нанесения ущерба российским региональным центрам и штабам Вооруженных сил», — отметил военный политолог.

Он также указал на необходимость обратить внимание на действия Швеции, которая дает в пользование Вооруженным силам Украины два самолета-разведчика, которые похожи на российские А-50. Они дешевле и менее заметные для систем ПВО. По мнению Иванникова, это говорит о том, что НАТО идет на дальнейшую эскалацию и собирается очень мощная воздушная группировка для нанесения ударов по городам Центральной России.

Вопрос создания санитарной зоны актуален, но это осуществляется достаточно медленно. Страны НАТО пытаются сработать на опережение и не допустить этого, применив высокоточное оружие, подчеркнул эксперт.