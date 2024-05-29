СМИ: Шольц выступил за разрешение Киеву бить западным оружием по РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за использование оружия, переданного Киеву западными партнерами, для ударов по России, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По словам источника, знакомого с позицией правительства Германии, «Шольц выступает в пользу использования западного оружия против целей внутри России».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон постоянно адаптируется к изменяющимся условиям в зоне украинского конфликта.

«Отличительной чертой подхода администрации к Украине была адаптация по мере изменения условий, по мере изменения поля боя, по мере того, как менялось то, что делает Россия», — пояснил чиновник.

Шольц выступил против ударов западным оружием по территории России

Также на этой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что ограничения со стороны западных стран связывают руки украинским военным.