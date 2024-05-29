Гаврилов: в случае нападения на Россию ответ будет поистине сокрушительным

В случае нападения на Россию страна будет действовать в зависимости от ситуации, но ответ может быть сокрушительным, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Он подчеркнул, что на уровне доктрины Россия намеренно сохраняет некую неопределённость в отношении масштаба ядерного ответа на агрессию.

«Потенциальный агрессор должен понимать, что в случае нападения на Россию мы оставляем за собой право действовать, что называется, «по обстановке» и использовать все наши соответствующие возможности», — сказал Гаврилов.

Дипломат напомнил, что Россия уже обозначала свои красные линии.

«Если же противник решится на это (переступить их. — RT), то ответ может быть поистине сокрушительным», — заключил он.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что Россия ответит на удары оружием Запада не только по Киеву.

6 мая Минобороны заявило, что Генштаб ВС России начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа.