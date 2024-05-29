В Белом доме заявили об открытии завода по производству боеприпасов для ВСУ

Министр армии США Кристин Уормут октрыл завод в штате Техас по производству комплектующих для боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, пишет The New York Times (NYT).

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«Сегодня министр армии находится в Меските, Техас, на открытии нового завода, который существенно увеличит возможности нашей страны производить элементы, используемые при сборке артиллерийских боеприпасов», — рассказал представитель Белого дома.

Кирби также добавил, что для США стоит задача достигнуть показателей по производству 155-миллиметровых снарядов в размере 100 тысяч единиц в месяц. По его словам, на момент начала конфликта на Украине данные показатели составляли порядка 14 тысяч единиц.

Ранее Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки осведомлены о заинтересованности украинского президента Владимира Зеленского в применении западного оружия для нанесения ударов по целям на территории России, но не поддерживают данные планы.