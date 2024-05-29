Украинские танкисты рассказали, почему Abrams бесполезны

Украинские военные рассказали американским журналистам о слабостях танков Abrams, которые Пентагон поставил Киеву. Как сообщает CNN, украинская армия усомнилась в полезности таких боевых машин в условиях постоянно меняющегося конфликта.

Украинские экипажи, прошедшие подготовку в Германии, отметили, что у танков попросту нет брони, которая могла бы выдержать современные средства поражения.

«Такой брони сейчас недостаточно. Она не защищает экипаж. Сегодня реально ведётся война дронов, так что сейчас, как только танк выкатывается (на поле боя. — RT), его пытаются подбить», — сказал член экипажа танка ВСУ с позывным Джокер.

Он добавил, что без должной защиты экипаж не выживет на поле боя.

Журналисты из США также увидели один Abrams, который ВСУ оставили под деревом — он был неисправен из-за поломки двигателя, несмотря на то, что машину только что доставили из Польши.

Кроме того, украинские танкисты пожаловались на то, что во время дождя или тумана конденсат может привести к «перегоранию электроники» танка.