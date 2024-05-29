России необходимо усилить атаки по центрам принятия решений Украины, а также при необходимости применить тактическое ядерное оружие, если Запад официально поддержит удары ВСУ по территории РФ. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко, отметив, что Киев готовится к масштабной атаке.

«Удары уже давно наносятся. Вопрос заключается в другом, что сейчас на подходе новые дальнобойные системы оружия для Украины. Конечно же, Киев будет масштабировать свою террористическую активность в отношении гражданских объектов и городов России. В этой связи необходимо усиление российских ударов по ключевым центрам принятия решений противника, чтобы это было не на словах, не на декларациях, а реально. Такой потенциал у нас есть, и надеемся, что соответственно, политическое решение в руководстве России будет принято», — сказал Игорь Коротченко.

Он объяснил, как именно Россия может отреагировать на официальное разрешение Запада атаковать территорию РФ.

«Когда удары наносятся по правительственному кварталу в Киеве и уничтожаются украинские военные преступники, это реальная демонстрация возможностей, силы и уверенности России в своей победе. То же самое касается ключевых объектов транспортной, логистической и энергетической структуры Украины. Нам навязали военные действия. Мы должны отвечать, чтобы защитить себя, поставить противника на колени. Плюс ставка на тактическое ядерное оружие. Только не надо никого пугать, проводить красные линии, угрожать. Нужно готовиться, а при необходимости применять», — подчеркнул эксперт.

Украинский лидер Владимир Зеленский начал умолять страны НАТО разрешить Киеву наносить удары вглубь России. По его словам, запрет якобы вынуждает ВСУ отступать на харьковском направлении. Как сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель, главы минобороны стран Евросоюза 28 мая обсудят возможность атак Украины по территории РФ.