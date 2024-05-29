В США разбился уникальный F-35

Уникальный истребитель пятого поколения F-35 рухнул в США, сообщила американская компания Lockheed Martin.

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Отмечается, что это была модификация F-35B, которая существовала в единственном экземпляре и называлась «супер-истребителем».

Инцидент произошел около города Альбукерке в Нью-Мексико. В результате крушения самолета пострадал пилот.

Раскрыты подробности крушения военного самолета в США

Ранее на Украине заявили о получении от Чехии первого тренажера F-16, предназначенного для подготовки украинских летчиков. Кроме того, Пентагон сообщал, что первая партия украинских пилотов — 12 военных — завершила курс обучения для полетов на истребителях, пишет Ura.ru.