Сотрудники украинских спецслужб пытаются активно вербовать белгородцев, у которых родственники проживают в Харькове, заявили ТАСС в пророссийской подпольной организации «Дозор».

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По словам представителя подполья, СБУ и сотрудники ТЦК Украины пытаются вербовать выходцев из России под страхом расправы над родными. Он отметил, что похожая ситуация наблюдается также в Одессе, где выстраивается оборона вокруг города.

«Переживают харьковчане и о жителях Белгорода, которые подвергаются террористическим атакам. [СБУ] дошла до истерики, предчувствуя надвигающуюся смерть, пытается вербовать людей [из России] под страхом расправы над родственниками, проживающими в Харькове», — рассказали подпольщики.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВС России ликвидировали диверсионную группу Вооруженных сил Украины в Херсонской области. По его словам, бойцы накрыли противников огнем, когда те попытались высадиться на острове Нестрига.

В мае глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о диверсанте, который подорвался на собственном взрывном устройстве. Инцидент произошел в Кировском районе республики. Злоумышленник пытался заложить бомбу на железнодорожных путях, обратил внимание губернатор.