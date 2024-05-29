Боец ВСУ захотел вместе с русскими идти на Киев

Боец ВСУ в частной беседе признался, что готов идти с российской армией на Киев. Видео разговора, снятого в поезде, подпольщик предоставил РИА Новости.

В кадре двое военнослужащих делятся своими впечатлением о ситуации на фронте, судя по обращению, с девушкой. Они рассказывают о больших потерях в рядах ВСУ.

"Людей хватают на улице, они воевать не умеют, и кидают на фронт. Снаряжения нет, БК нет, оружия нет, - возмущает украинский боец. - Я честно вам скажу, девушка, была бы моя воля, я так считаю, мои товарищи так считают, мы бы с русскими на Киев пошли. И все бы это давно закончилось".

Напомним, ранее было опубликованы кадры, как боец ВСУ Максим Лихачев прибыл на российские позиции на угнанном танке, чтобы перейти на сторону ВС РФ.