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Подполье: Боец ВСУ признался, что готов идти с русскими на Киев

Боец ВСУ в частной беседе признался, что готов идти с российской армией на Киев. Видео разговора, снятого в поезде, подпольщик предоставил РИА Новости.

Боец ВСУ захотел вместе с русскими идти на Киев
© globallookpress.com

В кадре двое военнослужащих делятся своими впечатлением о ситуации на фронте, судя по обращению, с девушкой. Они рассказывают о больших потерях в рядах ВСУ.

"Людей хватают на улице, они воевать не умеют, и кидают на фронт. Снаряжения нет, БК нет, оружия нет, - возмущает украинский боец. - Я честно вам скажу, девушка, была бы моя воля, я так считаю, мои товарищи так считают, мы бы с русскими на Киев пошли. И все бы это давно закончилось".

Напомним, ранее было опубликованы кадры, как боец ВСУ Максим Лихачев прибыл на российские позиции на угнанном танке, чтобы перейти на сторону ВС РФ.

Военные новости
Максим Лихачев
Киев