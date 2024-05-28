Польша пообещала обеспечить Украину боеприпасами
Польша обеспечит скорейшие поставки боеприпасов на Украину в рамках «чешской инициативы», заявил президент республики Анджей Дуда. Его слова приводит РИА Новости.
«Когда мы смотрим на ситуацию на фронте, то видим, какую большую роль играет артиллерия. Мы надеемся, что скорейшие поставки артиллерийских снарядов на Украину изменят негативную тенденцию на фронте», — поведал Дуда.
27 мая министр по европейским делам в правительстве Чехии Мартин Дворжак заявил, что инициатива его страны по закупке боеприпасов для ВСУ за пределами Европейского союза (ЕС) приближается к успешному завершению.
В рамках «чешской инициативы» 15 государств собрали 1,6 миллиарда евро на закупку снарядов для Украины в странах, не входящих в Евросоюз. Предполагается, что Прага закупит 500 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметра.
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