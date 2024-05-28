Польша пообещала обеспечить Украину боеприпасами

Польша обеспечит скорейшие поставки боеприпасов на Украину в рамках «чешской инициативы», заявил президент республики Анджей Дуда. Его слова приводит РИА Новости.

© Lenta.ru

«Когда мы смотрим на ситуацию на фронте, то видим, какую большую роль играет артиллерия. Мы надеемся, что скорейшие поставки артиллерийских снарядов на Украину изменят негативную тенденцию на фронте», — поведал Дуда.

27 мая министр по европейским делам в правительстве Чехии Мартин Дворжак заявил, что инициатива его страны по закупке боеприпасов для ВСУ за пределами Европейского союза (ЕС) приближается к успешному завершению.

В рамках «чешской инициативы» 15 государств собрали 1,6 миллиарда евро на закупку снарядов для Украины в странах, не входящих в Евросоюз. Предполагается, что Прага закупит 500 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметра.